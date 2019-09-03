Enes Batur'un yaşamının konu olarak alındığı Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi filminin Netflix'te yayınlandığı belirtildi. Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi Netflix izle! Netflix'te nasıl film izlenir! Netflix ve Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi nasıl izlerim? Netflix'te film izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Komediler, Uçuk Kaçık Komediler, Yerli Filmler, Yerli Komediler türündeki filmde Enes Batur Ceyda Düvenci Bekir Aksoy Bilal Hancı Atakan Özyurt Fatih Yasin Uras Benlioğlu Yusuf Aktaş Baturay Anar Başak Karahan oynadı

2018 yılında vizyona giren Kamil Çetin tarafından yönetilen ve ünlü YouTuber Enes Batur’un hayatını konu alan komedi filmi Hayal Mi Gerçek Mi? filmi Netflix üzerinden gösterime sunuldu.



1 milyon 483 bin 848 kişi tarafından izlenen film IMDB’den 4.4 yıldız aldı.



Beyaz perdede 17.463.423 TL gelir elde eden film, bugün dizi ve film platformu olan Netflix’e geldi.



DİZİ OYUNCULARI



Komediler, Uçuk Kaçık Komediler, Yerli Filmler, Yerli Komediler türündeki filmde Enes Batur Ceyda Düvenci Bekir Aksoy Bilal Hancı Atakan Özyurt Fatih Yasin Uras Benlioğlu Yusuf Aktaş Baturay Anar Başak Karahan oynadı.



NETFLIX'TEN DİZİ-FİLM NASIL İZLENİR



Netflix'te film izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, üye ekranında yer alıyor.



Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor.