'Yerli Elvis' olarak bir döneme damgasını vuran Türk popunun öncü isimlerinden Erol Büyükburç’un yazılı vasiyeti ortaya çıktı.

Erol Büyükburç, son eşi Alman Ute Esser'den 2014 yılından boşandıktan sonra tek başına yaşamaya başladığı Beşiktaş'taki evinde 12 Mart 2015 tarihinde kalp krizinden hayatını kaybetmişti.



Usta sanatçı, vasiyetinde tüm mirasını kızı Evren Büyükburç'a bırakmıştı. Mirastan mahrum kalan Jeyan Büyükburç ve Özlem Kaya ise vasiyetnameye itiraz etmişti.







Star TV’de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; miras davası sürerken, Erol Büyükburç’un yazılı ve imzalı vasiyetinde tüm mirasını kızı Evren Büyükburç’a bıraktığı görüldü.



ulusal.com.tr