Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök eşinin fotoğrafını paylaşarak altına ilginç bir kayıp ilanı yazdı.

Ertuğrul Özkök eşi Tansu Özkök'ün sosyal medya kullanımından şikayetçi.



Instagram'dan elinde telefonla Tansu Özkök'ün fotoğrafını paylaşan Ertuğrul Özkök, "KAYIP İLANI Karım Tansu Özkök’ü sosyal medyada kaybettim. Görenlerin, duyanların, özellikle hem görüp hem konuşabilenlerin bu hesaba bildirmelerini rica ederim. Son olarak tatile çıkacağını söylemişti." diye yazdı.



İşin ironik kısmı ise, eşini sosyal medyada kaybettiğini ifade eden Ertuğrul Özkök'ün bu şikayetini esprili bir dille de olsa yine sosyal medyayı kullanarak yapıyor olmasıydı.



