Ünlü komedyen Eser Yenenler dün gece ilk kez sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Yenenler kameralar önünde "Ciddi ilişkimiz var" diyerek aşkını itiraf etti

Ünlü komedyen ve oyuncu Eser Yenenler sabaha karşı sevgilisiyle kameralara yakalandı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yenenler, "Ciddi ilişkimiz var" dedi.



Eser Yenenler, "Hanım efendi sevgiliniz mi?" sorusuna, "Evet. 2 aydır birlikteyiz. Ciddi bir ilişkimiz var." dedi.



Yenenler, evlilik sorularına da "İnşallah olur." diyerek sevgilisiyle evliliğe doğru gittiklerini belirtti.



Eser Yenenler, 33 yaşında, Bursa doğumlu.



Yenenler, Türk oyuncusu, yazar ve sunucu.



ulusal.com.tr