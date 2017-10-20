1975 Türkiye İkinci Güzeli, Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'ın eski eşi Manolya Onur, önceki gece özel bir hastaneye kaldırıldı.

Eski Türkiye güzellerinden Onur'un akciğerine kan taşıyan damarlarından birinde sorun olduğu ortaya çıktı. Durumu ciddi olan Onur'u dostları yalnız bırakmıyor.



Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberi şöyle:



"1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur ile ilgili maalesef çok tatsız bir haberim var! Bir süre önce, yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Phuket'ten İstanbul'daki evine gelen Manolya Hanım, önceki gün akşamüstü evinde göğsünü tutup yere yığılmış. Eski eşi Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'tan olan kızı Prenses Nilüfer tarafından da apar topar Ulus'taki bir hastaneye kaldırılmış. Hastanede yapılan tetkikler sonunda, maalesef akciğere kan taşıyan büyük damarlardan birinin pıhtıyla tıkanmış olduğu anlaşılmış.



DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR



Hemen yoğun bakıma alınan Manolya Hanım'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrendim. Dün ilaçlara tepki verdiği söylenen Manolya Hanım için bu, az da olsa önemli bir gelişmeymiş. Manolya Hanım'ın hastalandığını duyan sevenleri hastaneye akın etmiş. Şimdi hepsi doktorlardan iyi bir haber alabilmek için dua ediyormuş. Hayat dolu, herkesin sevdiği bir isim olan Manolya Hanım'a acil şifalar diliyorum.



Umarım Allah onu sevdiklerine bağışlar."



HASTANEDEN AÇIKLAMA



Manolya Onur'un son durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.



Yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Türkiye eski güzelinin, 18 Ekim Çarşamba günü ani gelişen masif akciğer embolisine bağlı şok tablosu ile yoğun bakıma kaldırıldığı belirtilerek, "Tedavisi devam etmektedir. Sayın Manolya Onur'un sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.



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