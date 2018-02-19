Oyuncu Esra Akkaya saçlarını kısaltıp rengini değiştirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Akkaya, "Sonu nereye varacak merak ediyorum. Saçlar gidiyooorr" ifadeleriyle paylaştı. Saçlarının yeni haliyle fotoğrafını paylaşan Akkaya, takipçilerine "Evet nasıl olmuş" diye sordu. Takipçilerinden olumlu ve olumsuz yanıtlar geldi

Oyuncu Esra Akkaya, yeni imajına ait fotoğrafları paylaştı.



Akkaya, saçlarını kestirip rengini değiştir.



O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, "Sonu nereye varacak merak ediyorum. Saçlar gidiyooorr" ifadelerini kullandı.



AKKAYA'NIN YENİ İMAJI



Oyuncu Esra Akkaya, yeni imajını paylaştı. Takipçilerine "Evet nasıl olmuş" diye sordu



"EFSANE OLMUŞ"



Takipçileri ise Akkaya'nın sorusuna, "Kaşların rengi açılmalı bence, "kısa saç muhteşem fakat renk koyumu olmalıydı acaba", "Efsane olmuşşşşş saç aynen kalsın kaşlar hafif kırılmalı gibi" yanıtlarını verdi.



ulusal.com.tr