Pazartesi günü cezaevinden çıkan Seren Serengil ile şarkıcı Yaşar İpek hayatlarını birleştiriyor. "Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmeme neden oldu. Onun güzel özelliklerine kayıtsız kalmak mümkün değil" diyen Seren Serengil ile Yaşar İpek'in 10 Temmuz tarihinden dünya evine gireceği ifade edildi

2 Şubat 2018 Cuma günü Bakırköy Kadın Tutukevi'ne giren Seren Serengil, 3 gün sonra 5 Şubat 2018 Pazartesi cezaevinden çıkmıştı.



Serengil ile şarkıcı Yaşar İpek evleniyor.



SEREN SERENGİL'DEN AÇIKLAMA



Serengil Duymayan Kalmasın programında, "Arkadaşlığımız başladı. Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmeme neden oldu. Onun güzel özelliklerine kayıtsız kalmak mümkün değil" diye konuştu.



YAŞAR İPEK TARİHİ AÇIKLADI



Ayrıca, Yaşar İpek "10 Temmuz'da evleniyoruz" bilgisini aktardı.



SEREN SERENGİL KİMDİR?



Seren Serengil (d. 6 Nisan 1971), Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncu. Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Öztürk Serengil'in kızıdır.



Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu.[1] Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında "Sarhoş" filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı.[2] Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Kumarhanesi'nde başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.



Serengil'in ilk albümü "Ayrıldık" 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile büyük bir başarı yakaladı.[kaynak belirtilmeli] O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır. En popüler albümü olan "Bu Gecenin Hatırına", yalnızca bir klip ile 170000 adet kopya sattı[kaynak belirtilmeli] ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup ve 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık" ve "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.[kaynak belirtilmeli]



Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 2007'de Show TV'nin "UçanKuş" programında Erol Köse ve Bekir Hazar ile birlikte konuk olarak yer aldı. 1993'te Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkıları için müzik videolarında yer aldı. Serengil ve Emrah "Yasak Sokaklar" ve "Belalım Benim" serilerinde birlikte çalıştı.



Serengil, Aralık 2010'da son albümü "Ben Adamı Ayrılırken Tanırım"ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan "Seren Serengil İle Evlenir Misin?" adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in "Kim Ne Derse Desin" programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.



Halen hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı magazin programını Cengiz Semercioğlu ile birlikte sunmaktadır. Bu programda şarkıcı Gülben Ergen hakkında yaptığı yorumlar üzerine Ergen tarafından kendisine dava açıldı ve Ekim 2017'de İstanbul'da bir mahkeme, Serengil'in altı ay süreyle şarkıcıya "30 metreden fazla yaklaşmaması, hakaret etmemesi ve şiddet uygulamaması" kararını verdi. Bu kararın ilgili süre içinde delindiğini öne süren Ergen davayı tekrarlayınca mahkeme, Ocak 2018'de Serengil'i üç gün hapis cezasına çarptırdı.



YAŞAR İPEK KİMDİR?



Yaşar İpek, 22 Aralık 1980 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. 1983 yılından sonra İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan İpek, küçük yaşlarda müzik ve sinema hayatına adım attı. Henüz 6 yaşındayken ailesinin film şirketinin yapımcılığını üstlendiği sinema filmi ile sinemaya başlamıştır.



10 yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol alan Yaşar İpek, daha sonrasında askerlik görevini yapmak için askere gitti. Askerdeyken, ordu evinde de şarkı söyleyen İpek, askerliği esnasında hikaye de yazmaya başlamıştır.



Askerlik görevinin ardından albüm çalışmalarına başlayan Yaşar İpek, 2003 yılında Bir Alo De, 2005 yılında Sözüm Ona Sevin, 2007 yılında Arada Bir, 2010 yılında Eyvah, 2012 yılında Kapı Zili ve 2016 yılında Sus ve Haybeye çalışmalarıyla tanınan isimler arasında yer edinmiştir.



Son olarak Yaşar İpek, 2 Mayıs 2017 tarihinde Yalnız Kalacaksın adlı şarkısıyla dinleyicisiyle buluşmuştur.



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