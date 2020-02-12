Fahriye Evcen'in acı günü

Bir süredir kanser ile savaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen, hayatını kaybetti.

Geçen yıl mide kanserine yakalanan ve midesinden ameliyat geçiren Ramazan Evcen'in midesinin bir kısmı alınmıştı.

Uzun süredir yaşam mücadelesi verdiği bilinen Evcen, bugün yaşam savaşını kaybetti. Ünlü oyuncu babasının bu zor günlerinde onunla yakından ilgileniyordu. Tatil yerlerini bile İstanbul'a yakın seçen oyuncu, babasından uzaklaşmak istemiyordu.

Mide kanseri yüzünden vefat eden Evcen'in cenaze töreninin ne zaman olacağı henüz duyrulmadı.

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