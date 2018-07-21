Türk Sineması'nın usta isimlerinden biri olan Fatma Girik gündeme bomba gibi düşen Mustafa Ceceli olayında tavrı çok sert oldu

Eski eşi Sinem Gedik 'in, İntizar ile olan ilişkisinin görüntülerinin mahkemeye sunulması ve medyada yer almasının ardından Mustafa Ceceli 'ye gelen tepkiler sürüyor. Bu tepkilerden biri de Fatma Girik 'ten geldi . Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Girik, Ceceli hakkında çok sert ifadeler kullandı.



Fatma Girik, gündeme bomba gibi düşen Mustafa Ceceli olayına kayıtsız kalamadı! Ünlü şarkıcıya ateş püskürdü...



Türk Sinemasının dört yapraklı yoncasından biri Fatma Girik, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı.



Girik, gündeme bomba gibi düşen Mustafa Ceceli olayına sert bir tepki gösterdi.

"İntizar'ı tanımıyordum. Duman gibi bir grup sanıyordum. bir insanın mahremine girmek kalleşliktir. Sen yapmadıysan neden basına haber uçuruyorsun. Zatenboşanmışsın. İster kadınla sevişir, ister erkekle. Sana ne? gördüğüm yerde Ceceli'nin yüzüne tükürüp tokadı patlatacağım ablası olarak"