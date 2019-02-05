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Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde düştüğü belirtilen ünlü oyuncu Fatma Girik hastanede tedavi altına alındı

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde düşen ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı.

Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Girik, alınan bilgiye göre dengesini kaybetmesi sonucu evinde düştü.

Bakıcılarının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Girik, evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boyunluk takıldığı gözlenen ünlü oyuncunun, bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

"Nazar değdi' diyorlar"

Düşmeden önce ellerini yıkadığını ifade eden Girik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Düştüm, çok önemli bir şeyim yok. Ellerimi yüzümü yıkadıktan sonra dönerken bir anda oldu. Herkes, 'nazar değdi' diyor." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fatma Girik #hastane
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