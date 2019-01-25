Piyanist Fazıl say ile İzmirli piyanist Ece Dağıstan İtalya'da evlendi. Say, nikah fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafları paylaşan Say, "En mutlu günümüz. Milano’da evlendik. Fazıl & Ece Say" diye yazdı.

Piyanist Fazıl say ile İzmirli piyanist Ece Dağıstan İtalya'da evlendi.



Say, nikah fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.



Fotoğrafları paylaşan Say, "En mutlu günümüz. Milano’da evlendik. Fazıl & Ece Say" diye yazdı.



FAZIL SAY KİMDİR



14 Ocak 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Babası, yazar ve müzikolog Ahmet Say, annesi eczacı Gürgün Say'dır. Dudak damak yarığı ile dünyaya gelen Say, bebeklik döneminde bir ameliyat geçirdi ve yarık dudağı dikildi. Doktorunun üflemeli çalgı çalması önerisi üzerine melodika çalmaya başladı.



Dört yaşında piyanoya başlayan Say, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statüde öğrenim görerek 1987'de konservatuvarın piyano ve kompozisyon bölümlerini tamamladı. Çalışmalarını Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu'nda sürdürdü. 1991'de konçerto solisti diplomasını alırken, 1992'de Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi'nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirildi.



Kariyeri



1994'te Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında birincilik kazanan Say, 1995'te New York'ta yapılan kıtalararası yarışmanın da birincisi olarak konser kariyerine başladı. Öte yandan oratoryolar, piyano konçertoları, çeşitli formlarda orkestra, oda müziği ve piyano eserleri, şan ve piyano için şarkı bestelemeye başladı. Bu eserler arasında Nazım ve Metin Altıok Ağıtı başlıklı oratoryolar, 4 piyano konçertosu, Zürih Üniversitesi'nin siparişi üzerine Albert Einstein’ın anısına yazdığı orkestra eseri, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 250. doğum yılında Viyana'daki kutlama komitesinin siparişi dolayısıyla bestelenen“Patara adlı bale müziği vardı.



Fazıl Say kariyeri boyunca New York Filarmoni, Sankt-Peterburg Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Viyana Filarmoni, Çek Filarmoni, İsrail Filarmoni, Fransa Ulusal Orkestrası, Tokyo Senfoni gibi orkestralar eşliğinde konser verdi. 2007 Floransa Festivali'nin kapanış konserinde Zubin Mehta'nın yönettiği Floransa Orkestrası ile yirmi bin kişi tarafından izlenen bir açık hava konseri sundu. Yine 2007 yılında Montreux Caz Festivali'nde piyano jürisinin başkanlığını yapan Say'ın, Türk saz şairi Aşık Veysel'in "Kara Toprak" adlı halk şarkısından esinlenerek bestelediği piyano parçasını da içeren aynı başlıklı CD, Amerika Birleşik Devletleri'nde Billboard listelerinde 6. sıraya yükseldi.2008 yapımı Sivas '93 tiyatro oyununun müziklerinin bestesi de sanatçıya aittir.



ECE DAĞISTAN KİMDİR



1976 yılında İzmir'de doğdu. 1987 yılında 9 Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı’na girerek Vedat Çorbacı ve Seçil Akdil'in öğrencisi oldu. 1993 yılında eğitimine Viyana Müzik Akademisi’nde "Konser Piyanistliği" ve de “Müzik Pedagojisi” bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam etti. Birçok karma ve tek resitallere katıldı. Yaklaşık 4 senedir, rock müzisyeni olan Teoman'ın akustik projesi olan "Yavaş Yavaş"ın da piyanistidir.



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