Ferhat Göçer'in ilk evliliğinden olan 21 yaşındaki Yağmur Göçer sosyal medya hesabından sitem etti. Babasının kendisiyle ilgilenmediğini öne süren Göçer katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ferhat Göçer ise iddiaların ardından "Evim onun evidir. İstediğinde baba ocağı onun yuvasıdır" şeklinde açıklama yapsa da Yağmur Göçer, bugün TV8'deki 'Gel Konuşalım' programına bağlanarak söylediklerinin doğru olmadığını söyledi.



21 yaşındaki Yağmur Göçer'in programda söyledikleri şöyle;



"Öncelikle Instagramda babamla resimlerimi neden kaldırmadığımı soranlar olmuş. Fotoğrafları hesabımın doğruluğundan şüphe edilmemesi adına kaldırmamıştım ama şu an itibariyle kaldırmış bulunuyorum. Bu olay 3 günlük, 3 aylık ya da 3 yıllık bir mesele değil. Ben kendimi bildim bileli babamla benim çok ciddi bir iletişim problemimiz var. Fakat bu hiçbir zaman ekran önüne yansımadı. Ben psikolojik şiddet gören bir kız çocuğuyum. Babamın psikolojik şiddet göstermeye eğilimli birisi olduğuna dair bir belgeyi de gönderdim sizlere.

Sadece 21 yaşında düşünebilen ve fikirlerini iletmek isteyen bir kız çocuğu olarak naçizane duygularımı döktüm kağıda. Yazıyı da okumuşsunuzdur. Çok ciddi dil bilgisi hatalarım da var. Çünkü bu yazı yayınlanması amacıyla yazılmamıştı benim açımdan. Sadece o yazıda ne yazılmışsa onları yaşamış bir kız çocuğu olarak hislerimi ilettim.

Babasına aşık bir kızdım ben. Ama babasına aşık bir kız çocuğu, o yazıda yazılan bir kız çocuğuna dönüştü. 8 aydır ne telefonla ne de yüz yüze görüştük. Maddi destek olarak sadece ayda 1000 TL yolluyor bana. Bir lira fazlası yok. Bildiğiniz gibi düzenli olarak psikiyatriste gidiyorum. Benim psikiyatrist ücretim bile yollananı karşılamıyor. Manevi desteği de hiçbir zaman yoktu. Senelerce aynı evde yaşamamıza rağmen iletişim kuramıyorduk.

Bu konular defalarca konuşulmaya çalışıldı. Her seferinde benim tiyatro yaptığımı söyledi babam. Şahsına ve sanatçı kimliğine saygım sonsuzdur ama ebeveynlik kimliğiyle ilgili söyleyeceklerim bunlardır. 8 aydır beni bir defa bile aramadı. Aradıysa söylesin.



"Yapılmamasını istediği ameliyatlar sayesinde nefes alıp veriyorum"



"Bunun öncesinde ben sağlık problemleri olan bir çocuktum. Her ameliyatımda karşıt görüştü. Yapılmamasını istediği ameliyatlar sayesinde şu anda nefes alıp veriyorum. İzni olmayan bir ameliyata girdim ve o ameliyat sayesinde sağlıklıyım. Çevremde en yakın arkadaşlarımın babalarından gördüğüm şefkati babamdan görmediğim için artık ona tüm kapılarımı kapattım.

Annem olaylara müdahil olmak istemiyor. Bana da 'Üslubunu bozma her türlü arkandayım. Sen doğru olanı bilirsin' dedi. Size biraz önce gönderdiğim tedbir kararı fotoğrafı var. Annem bunu bana kendisi verdi. Al paylaş insanlar senin neler çektiğini görsün' diye.

Kardeşim Can'ın annesi beni defalarca aradı. Ben onunla görüşmek istemediğimi ama kardeşimle görüşmek istediğimi belirttim. O da 'Bodrum'dan döndüğümüzde Can'la istediğin gibi görüşebilirsin' dedi ama İstanbul'dan gelip direkt Urfa'ya gittikleri için göremedim. Kardeşimin benim için yeri ayrıdır.

Umarım babamla yaşadıklarımı o babasıyla yaşamaz. Babam onunla daha çok ilgili. Babamın ebeveynlik yönünden taktir ettiğim tek şeyi kardeşime olan ilgisidir. Allah daha iyi etsin. Hiç gözüm yok. Çünkü o benim de bir parçam. Her zaman benden daha iyi olsun.

Madem evladıyım, madem evinin kapıları bana açık neden 8 aydır beni hiç arayıp sormadı. Neden 8 aydır sadece otomatik ödeme talimatıyla 1000 TL hesabıma geliyor. Hiç bir zaman zaman şu 1000 liranın dışında desteği olmadı."



"Hayatıma onu alacağıma yerin dibine girerim"



"Ben de babamın beni aramasını 'kızım nasılsın' diye sorduğu bir telefon konuşması yapmak isterdim. Hayatıma bir daha onu alacağıma ben yerin dibine girerim. Allah korusun. çok canım yandı."



