Ünlü oyuncu Beren Saat'in Instagram hesabından paylaştığı duygusal mesaj aracılığıyla eşi Kenan Doğulu'dan boşanmak istediği iddia edildi. Öne sürülen bilgilere göre, Beren Saat'in bu paylaşımında Kenan Doğulu'dan bahsetmemesi ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Bu mesaj kullanıcılar arasında 'evlilikte kriz var' yorumlarına neden olmuştu. Kenan Doğulu'nun da Saat'in doğum gününü kutlamaması da iddiaları güçlendirmişti

2014 yılında evlenen Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliklerinde kriz olduğu iddia edildi.



İddialara göre, Beren Saat'in 3 gün önce Instagram hesabından makyajsız fotoğrafıyla paylaştığı yazıda eşi Kenan Doğulu'dan bahsetmemesi kriz olarak yorumlandı.



"GELENE GÜLMEKTEYİM"



Beren Saat'in sosyal medya üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaşıp altına yazdığı not ise şöyle:



"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabileceği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya’ya geldigi bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettigim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :)



"İYİ Kİ DOĞDUK"



Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda, Efe’yle sarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!"