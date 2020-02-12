Gamze Özçelik'in eski eşi ile eski sevgilisini Survivor bir araya getiriyor!

Pazar günü TV8'de başlayacak olan Survivor'da aynı takımda yer alan Uğur Pektaş ile Mert Öcal'ın ortak noktası herkesi şaşırttı.

Gamze Özçelik'in eski sevgilisi ve 2 yıl ilişki yaşadığı Mert Öcal ile 4 sene evli kaldığı ve bir çocuklarının olduğu eski eşi Uğur Pektaş aynı takımda yer alacak.

Özçelik son zamanlarda yaşadığı münzevi hayatı ve kendini yardıma adamasıyla adından söz ettirirken, eski sevgilisi Mert Öcal ise Arka Sokaklar'da oyunculuk yapmaya başlamıştı.

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş da Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışmış ve birbirlerine aşık olmuşlardı. İkili şu an dizide oynamıyor. Mert Öcal'da Survivor'dan aldığı teklif yüzünden diziden ayrıldı.

Uğur Pektaş ile Mert Öcal'ın adadaki ilişkisinin nasıl olacağı merak konusu oldu.

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