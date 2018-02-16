TRT Ankara Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı ve ressam Gönül Akın hayatını kaybetti.
Akın, 17 Şubat 2018 Cumartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.
Cenazenin Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.
Haberi, Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu.
ulusal.com.tr
TRT Ankara Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı ve ressam Gönül Akın hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi, 17 Şubat 2018 Cumartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra, son yolculuğuna uğurlanacak ve Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek
TRT Ankara Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı ve ressam Gönül Akın hayatını kaybetti.