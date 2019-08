Ünlü şarkıcı Gülben Ergen; arkadaşı ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı'nın annesini kaybettiğini belirterek "Cennet olsun mekanı. Evlatları, torunları sevgiyle saygıyla anacaklar bu güçlü, koca yürekli anneyi. Sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi

Fotoğrafçı Nihat Odabaşı'nın annesi vefat etti.



Nihat Odabaşı, şunları paylaştı:



"Güle güle annem... Sana git artik demekle artik gittigini bilmek çok başkaymış.. Dun daha akıllı daha saglamdim... Simdi uçup gitti hepsi.. İki kolum iki yanima düştü.. Bi seyler koptu gitti... Hazırım sanmıstım ama degilmisim iste, yanina girdigimde anladim.. Bakamadim yüzüne, gercekten biraz olsun kacmak icin, salakca ama oyle.. Gozum kapali veda ettim sana.. Kalbimden seninle ilgili tum kareler ışık hızıyla geciyor su an.. Yuksek sesle soylemediklerimi icimden soyluyorum.. Cok ozleyecegiz seni cok.. Hep vardin ya bi yerde... simdi o yer bos kalacak, ne zor.. Bu bir instagram paylasimi degil bu evrene yollanmis, sana yazilmis son bi kac satir.. Rahat uyu... ve yine bana dua et.. Seni beyaz sacli bi kadin var cok seven ve kollayan desin herkes.. Asuma, Özen, Mahmut, Nazan, Arzu, Zuhal, Nihat Odabasi"



GÜLBEN ERGEN'DEN PAYLAŞIM



Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de şunları belirtti:



"Annesinin kıymetlisi, benim gözbebeğim dostum @nihatodabasiofficial anneciği, Nadire Teyzemiz. #Cennet olsun mekanı. Evlatları, torunları sevgiyle saygıyla anacaklar bu güçlü, koca yürekli anneyi. Sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin."



