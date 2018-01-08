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Gülben Ergen'den sert sözler: Benim ölümümü seyrettiler! Gülben Ergen ne dedi?

Seda Sayan'ın programına konuk olan Gülben Ergen'den çok sert açıklamalar geldi. Ergen, Haklının yanında hak var, haksızın yanında şeytan. Ben o yüzden sustum. Benim ölümümü seyrettiler." diye konuştu.

Gülben Ergen'den sert sözler: Benim ölümümü seyrettiler! Gülben Ergen ne dedi?

Seda Sayan'ın Show TV'de sunduğu programın ilk bölüm konuğu olan Gülben Ergen gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Gülben Ergen, Seda Sayan'dan gelen, "O dönemde neden sustun?" sorusuna "Ben sustum sabrettim. Bak şimdi ne oldu?" diye cevap verdi.

İşte Gülben Ergen'in o soruya verdiği cevap;
 
"Susmak da bir cevaptı aslında. Susarak konuştum. Yangının orta yerinde sadece sana bağlandım. Bir haykırmaydı. Bir ringde dokuz kişiyle savaşamazsın. O kadar çok yerden saldırı geliyordu ki... Ben sessiz kaldım, şarkımla çıktım. Her yerden saldırdılar. Hep sabır çok sabır... Haklının yanında hak var, haksızın yanında şeytan. Ben sustum sabrettim. Bak şimdi ne oldu? Senin programına göbek atarak çıktım. Ben dostumun programına geliyorum. Sadece benim sınavım değildi... Gücü başkasının sırtına dayanarak alırsan, düşersin... Hangisinin neyine cevap vereceksin... Benim ölümümü seyrettiler..."


 

Etiketler; #Gülben Ergen #seda sayan
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