Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show oyuncularından Özgün Aydın'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Aydın, yaptığı açıklamada gözaltı ve darp iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Aydın, "Dün gece Kadıköy'den evimize gitmek üzere 2 arkadaşımla ticari bir araca bindik. Araç sürücüsü ile yaşadığımız tartışma sonucu karakola gittik ve karşılıklı şikayetçi olduk" dedi

Ünlü oyuncu Özgün Aydın'ın bir kişiyi darp ettiği ve gözaltına alındığı öne sürülmüştü.



Oyuncu Aydın'dan konuyla ilgili açıklama geldi.



İşte Özgün Aydın'ın 'kamuoyuna zorunlu açıklama' başlıklı duyurusu:



"Dün gece, Kadıköy'den evimize gitmek üzere 2 arkadaşımla ticari bir araca bindik. Araç sürücüsü ile yaşadığımız tartışma sonucu karakola gittik ve karşılıklı şikayetçi olduk.



İDDİALAR ASILSIZ



Basında çıkan 'gözaltı ve darp' iddiaları tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. Kimseyi darp etmedim. Karşılıklı olarak sözlü tartışma başladı. Kısa bir süre sonra karşı taraf arkadaşlarını toplayıp saldırmak üzere yanımıza geldi. Biz şikayetçi olmak için karakola başvurduk. Avukatımla birlikte karakolda ifademizi verip, şikayet dilekçemizi sunduk ve 2 saat sonra evimize döndük. Konu şu anda yargıda olduğu için daha fazla bilgi paylaşamıyorum"







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