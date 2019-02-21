Para ödüllü bilgi yarışması Hadi'nin 21 Şubat 2019 Perşembe günkü yarışmalarının ödülü ne olacak? Hadi'den beklenen perşembe sürprizleri nedir? İpucu sorusu açıklandı. Bugünün ilk yarışması 12.30'da. İpucu sorusu Doktor Strange'den geliyor

​Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi tarafından bugün 12.30'daki ilk yarışmanın joker kodu henüz paylaşılmadı. 12.30'daki yarışmanın ipucu sorusu ise bir film karakteri.



Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Hadi bugün 12.30'da! Süper kahraman filmlerini sever misiniz hadiciler? Bugünkü ipucumuz evrenin mistik koruyucusu Doctor Strange'den geliyor... Peki bu karakteri sinemada hangi oyuncu canlandırmıştır biliyor muyuz?



Sorunun yanıtı Benedict Cumberbatch... İngiltereli oyuncu Benedict Cumberbatch Sherlock Holmes dizisi ile de tanınıyor. Cumberbatch tiyatro kökenli olduğu için oynadığı rollerle gönüllere taht kurmuş durumda.



Doktor Strange, Marvel Comics'in aynı adlı çizgi roman karakterinden uyarlanmış, 2016 yılı bilim kurgu, aksiyon, macera türlerindeki süper kahraman filmi. Scott Derrickson tarafından yönetilen filmin senaryosu Derrickson ve C. Robert Cargill tarafından yazıldı.



İkinci yarışmanın 18.30'da olması bekleniyor...



HADİ NEDİR?

Binlerce kişinin aynı anda yarışmaya katılabildiği Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi nedir? Nasıl oynanır? İşte yanıtı...



Günde ortalama iki kez yayınlanan yarışma, kazanan katılımcıların binlerce lira gerçek parayı aralarında paylaşmasıyla sonuçlanıyor. Yarışmacıların 12 soruyu bilmeleri durumunda büyük ödülü kazanmaya hak kazanıyor. Telefon uygulamasını indiren kullanıcılar eğlence ve heyecanı bir arada yaşıyor.



Yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli oluyor. Uygulamayı kullanmak da ücretsiz. Önceden bildirilen yarışma saatinde uygulamaya giren kullanıcılar yarışmaya katılabiliyor. Uygulamayı açık tutarak yarışmanın başlanması bekleniyor. Yarışmaları Merve Toy ya da Müge Boz sunuyor. Başarılı sunucuların bazen ünlü konukları da oluyor.



Yarışma başlayınca sunucuların açıkladığı sorulara 10 saniye içinde yanıt vermek gerekiyor. Çoktan seçmeli cevaplardan doğru olan tıklandığında bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor.



Yarışma esnasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor. Hakaret içeren mesajlar Hadi yönetimi tarafından engelleniyor.



Öte yandan arkadaşını yarışmaya üye yapanlar bir can hakkı kazanıyor.



İpucu'yla ilgili ayrıntılar gelecek...



ulusal.com.tr



