2019 yılında yeni albüm çıkarmaya hazırlanan Hakan Peker, 2. Sayfa'nın sorularını yanıtladı. Peker, çarpıcı açıklamalar yaptı. "ben unutulma hakkımı istiyorum" diyen Peker, "ben öldükten sonra anma gecesi istemiyorum vasiyetimdir" ifadelerini kullandı

"Ben bu sene albüm yapıyorum. Bütün şarkılarıma klip çekmek istiyorum. 2 yıl sürecek. Bolca konser verip 2 yıl sonra bir daha albüm yapmamak… Bu son albüm."



"Ölene kadar müzik yapayım, sahnede öleyim' şeyim yok benim. Her şeyin bir sonu var. Yaşam müzikten ibaret değil. 17 albüm çıkardım, binlerce konser verdim. Kendime çiftlik kurmak istiyorum. Sade bir hayat hayalim var."



"Ben unutulma hakkımı kullanmak istiyorum. Öldükten sonra olan bütün şarkılarımı silsinler. Bana Hakan Peker gecesi yapmalarını istemem mesela…Öldükten sonra olur ya 'anma gecesi' falan, istemiyorum vasiyetimdir."



Hakan Peker, Akda Pekkan'ın 20 yıllık sözleşme yapmasıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:



"Ajda Pekkan kontratı önce yukarısı ile yaptı galiba. O mirasçıları için bir şeydir belki… Allah uzun ömür versin. Ben 2 yıl sonrasını bile bilmiyorum… 20 yıl uzun zaman… Unutulmaktan neden korkuyor insanlar. Ben korkmuyorum. Her albüm bir yarış, ben artık o yarışta olmak istemiyorum."

