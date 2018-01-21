Bir döneme damga vuran isimlerden Hakan Peker sosyal medya hesabından hastaneden çektiği videoyu paylaştı.
GRİP SALGININA YAKALANDI
Tüm ülkeyi etkisi altına alan grip salgınına yakalanan ve evdeki tedavi yeterli gelmediği için hastaneye yatmak durumunda kalan şarkıcı Hakan Peker, serum alırken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
NAZARA BAĞLADI
Grip yüzünden hastanede yattığını ve kısa sürede toparlayacağını söyleyen Peker, gündemde olduğu için kendisine nazar değdiğini söyledi./Milliyet
Geçtiğimiz günlerde botoks kurbanı olduğu yönünde haberlerle gündeme gelen Hakan Peker, grip salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Bir döneme damga vuran isimlerden Hakan Peker sosyal medya hesabından hastaneden çektiği videoyu paylaştı.
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