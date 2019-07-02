Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama

Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, "3 kere üst üste kaburgalarımı ameliyat etti hocam. Hastane personelimize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. İlk eşime çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Gizli gizli yoğun bakıma bile girmeye çalıştılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü bile açamıyordum. O dua okuyordu ben tekrar ediyordum" açıklaması yaptı

Geçen yıl 18 Kasım günü evinin banyosunda düşen ve kaburgaları kırılan, tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil bugün taburcu oldu.



Açıklama yapan Erbil, şunları söyledi:



"3 kere üst üste kaburgalarımı ameliyat etti hocam.



Hastane personelimize çok teşekkür ediyorum.



Öncelikle büyük kızıma çok teşekkür ediyorum.



İlk eşime çok teşekkür ediyorum.



8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar.



Gizli gizli yoğun bakıma bile girmeye çalıştılar.



Damadım bana yeniden duaları öğretti.



Ben gözümü bile açamıyordum.



O dua okuyordu ben tekrar ediyordum."



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