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Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Fatma Girik tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde düştüğü belirtilen ünlü oyuncu Fatma Girik hastanede tedavi altına alındı

Hastaneye kaldırılan Fatma Girik tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde düşen ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı.

Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Girik, alınan bilgiye göre dengesini kaybetmesi sonucu evinde düştü.

Bakıcılarının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Girik, evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boyunluk takıldığı gözlenen ünlü oyuncunun, bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Boyunluk takılan ünlü oyuncu, tedavisinin ardından hastaneden ambulansla taburcu edildi. Girik'e yapılan tahliller sonucu grip tanısı da konuldu.

"Nazar değdi' diyorlar"

Düşmeden önce ellerini yıkadığını ifade eden Girik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Düştüm, çok önemli bir şeyim yok. Ellerimi yüzümü yıkadıktan sonra dönerken bir anda oldu. Herkes, 'nazar değdi' diyor." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #hastane #Fatma Girik
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