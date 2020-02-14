Hazal Filiz Küçükköse'ye doğum günü hediyesi 'yarım altın'

Hazal Filiz Küçükköse, 32. doğum gününü sevdikleri ile birlikte kutladı. Şeyma Subaşı da dahil birçok ünlü ismin katıldığı partide, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Küçükköse, sevgilisi Alp Güler'den yarım altın hediyesi aldı. Yakasında altın ile muhabirlere görüntü veren oyuncu, pembe takım elbisesi ile herkesten beğeni topladı.

Instagram hesabından doğum gününde çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Küçükköse, fotoğrafların altına "Birthday girl ve Hello 32... 32 diş gülümsediğim kadar eğlenceli ve bir o kadar da mutlu bir anı oldu. Unutamayacağım bir gün...Teşekkür ederim tüm emek ve özverin için. İyi ki varsin Alp Güler" notunu düştü.

ulusal.com.tr