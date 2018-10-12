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Hilal Cebeci'den tartışma yaratan Çav Bella klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Türk pop sanatçısı Hilal Cebeci, Çav Bella'yı İtalyanca olarak seslendirdiği bir klip yayınladı. Klip ve şarkının uyarlaması izleyenlerin tepkisiyle karşılaştı

Hilal Cebeci'den tartışma yaratan Çav Bella klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Popçu Hilal Cebeci, İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olan "Bella Ciao" (Çav Bella) adlı halk şarkısını İtalyanca olarak seslendirdiği bir klip yayınladı. Klip ve şarkının uyarlaması izleyenlerin tepkisiyle karşılaştı...

Türkiye’de de hayranları bulunan 'La casa de papel' dizisini klibinde tema olarak kullanan Cebeci’ye karşı büyük bir tepki gösterildi.

''Böyle bir rezillik kabul edilemez''
Bağımsız Sinema Merkezi yaptığı paylaşımda, “Böyle bir rezillik kabul edilemez. Çav Bella şarkısı, İtalya'da faşizme karşı dövüşen, hayatını kaybeden devrimcilerin hatırasını taşır. Kendi çürümüş pisliğinizi devrimcilerin mirasına bulaştıramazsınız. Derhal bu rezilliğe son verin” ifadelerini kullandı.

Hilal Cebeci'den yanıt
BSM’nin bu tepkisine ise Hilal Cebeci yanıt verdi. Cebeci sosyal medya hesabından, “Ülkedeki her türlü rezilliğe göz yumuyusunuzda, ters köşe yapılmış bir klip mi rahatsız ediyor sizleri, madem o kadar devrimcisiniz, neden susuyorsunuz her şeye? @bulentparlak benim babam bir devrimci olarak öldü işkence gördü akciğer kanseri oldu ülkesi için, siz ne yapıyorsunuz” ifadelerini paylaştı.

BSM ise Cebeci’nin bu sözlerine karşılık, “Bu ülkede göz yumduğumuz, sustuğumuz hiçbir şey yok! Ne yaptığımızı merak ediyorsanız filmlerimizi izleyin. Bu konunun da babanızla bir ilgisi yok. Madem devrimci bir babanız var ve ona saygı duyuyorsunuz. Böyle bir rezalete aziz hatırasını karıştırmayın” diye yazdı.

 

Etiketler; #italya #Hilal Cebeci
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Selen - 2 gün önce
Bir Türk olarak utanıyorum. Keşke İtalyanlar ve diğer milletler görmeden klip Youtube'den silinse.
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