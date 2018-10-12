Türk pop sanatçısı Hilal Cebeci, Çav Bella'yı İtalyanca olarak seslendirdiği bir klip yayınladı. Klip ve şarkının uyarlaması izleyenlerin tepkisiyle karşılaştı

Popçu Hilal Cebeci, İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olan "Bella Ciao" (Çav Bella) adlı halk şarkısını İtalyanca olarak seslendirdiği bir klip yayınladı. Klip ve şarkının uyarlaması izleyenlerin tepkisiyle karşılaştı...



Türkiye’de de hayranları bulunan 'La casa de papel' dizisini klibinde tema olarak kullanan Cebeci’ye karşı büyük bir tepki gösterildi.



''Böyle bir rezillik kabul edilemez''

Bağımsız Sinema Merkezi yaptığı paylaşımda, “Böyle bir rezillik kabul edilemez. Çav Bella şarkısı, İtalya'da faşizme karşı dövüşen, hayatını kaybeden devrimcilerin hatırasını taşır. Kendi çürümüş pisliğinizi devrimcilerin mirasına bulaştıramazsınız. Derhal bu rezilliğe son verin” ifadelerini kullandı.



Hilal Cebeci'den yanıt

BSM’nin bu tepkisine ise Hilal Cebeci yanıt verdi. Cebeci sosyal medya hesabından, “Ülkedeki her türlü rezilliğe göz yumuyusunuzda, ters köşe yapılmış bir klip mi rahatsız ediyor sizleri, madem o kadar devrimcisiniz, neden susuyorsunuz her şeye? @bulentparlak benim babam bir devrimci olarak öldü işkence gördü akciğer kanseri oldu ülkesi için, siz ne yapıyorsunuz” ifadelerini paylaştı.



BSM ise Cebeci’nin bu sözlerine karşılık, “Bu ülkede göz yumduğumuz, sustuğumuz hiçbir şey yok! Ne yaptığımızı merak ediyorsanız filmlerimizi izleyin. Bu konunun da babanızla bir ilgisi yok. Madem devrimci bir babanız var ve ona saygı duyuyorsunuz. Böyle bir rezalete aziz hatırasını karıştırmayın” diye yazdı.



