Başrollerini Özge Özpirinççi ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı ‘Acı Tatlı Ekşi’nin galasına katılan Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde yaptığı 'hamileyim' şakasına herkesin inandığını söyleyerek 'ülkeyi terk edeceğim' dedi.

Kanyon AVM'de gerçekleşen "Acı Tatlı Ekşi" adlı filmin galasında basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, yapımın yılın ilk ve tek aşk filmi olduğunu söyledi.



Mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren Haznedaroğlu, "Çekimler benim için çok çok önemli bir dönemdi. Çünkü çok inandığım ve sevdiğim oyuncularla çalıştım. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkes yüreğini, emeğini ortaya koydu. Genellikle oyuncular diziden çıkıp film yaparlar. Filme çok çalışılmaz. Biz ise filmimizde seyirciye gerekli değeri vermek için çok çalıştık." dedi.



Filmin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncusu Buğra Gülsoy da filmin çekimlerinin 2017 yazında çekildiğini aktararak, "Yoğun bir set süreci ve set öncesi süreçten sonra filmin çekimlerini tamamladık. Sonra 22 Aralık'ın gelmesini beklemeye başladık. Bu sürede tabii filmin montaj ve diğer aşamaları tamamlandı. İçimize sinen bir film yaptık." diye konuştu.







"Yaşamaya devam ettiğimiz duyguları içeren gerçek bir film"

Gülsoy, seyircilerin filmi izlerken bütün duyguları bir arada göreceği yorumunda bulunarak, "Bizim kendi hayatımızdan, yaşadığımız, yaşamaya devam ettiğimiz duyguları içeren, gerçek bir film olduğunu, gerçek insanların anlatıldığını düşünüyorum. Umarım yolu açık olur." ifadesini kullandı.



Filmde "Duygu" karakterini canlandıran Özge Özpirinçci de, "Benim ruhumdan, bedenimden, aklımdan, fikrimden, kalbimden bir parçanın olduğu bir karakter ve film oldu. Benim için aynı zamanda provalar ve çekimler çok güzel bir süreç oldu. Eminim sonucu da bir o kadar güzel olacak." diye konuştu.



Pirinçci, filmin hikayesinin gerçek duygulardan esinlenerek yazıldığına işaret ederek, "Ben birebir bu hikayeyi kendim yaşamadım. Ama yaşayacak olsaydım ne olurdu diye düşündüm ve Duygu karakterini canlandırdığım için Duygu'ya karşı beslediğim hislerim çok gerçek ve çok canlı. Bu karakter benim için çok özel bir karakter." dedi.







Galaya, aralarında Hülya Avşar'ın da olduğu çok sayıda davetli katıldı.



Film hakkında

Romantik ve dram türündeki filmde ayrıca Füsun Demirel, Osman Alkaş, Rahmi Dilligil ve Somer Karvan rol alıyor.









Aynı zamanda "A Wedding Invitation" adlı filmin resmi uyarlaması olarak çekilen film 22 Aralık'ta vizyona girecek.



BKM yapımı filmin konusu ise şöyle:



"Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu’ya evlenme teklif eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır. Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır."/AA





"ÜLKEYİ TERK EDECEĞİM"



Günlerce magazin basınında konuşulan 'hamileyim' açıklaması sonrası görüntülenen Hülya Avşar ilginç bir yanıt daha verdi. Cadde'nin haberine göre, Avşar "İnsanların bunu ciddiye aldığına inanamıyorum. Gerçek olduğunu sandılar. Ben artık bu ülkeyi terk ediyorum" dedi.



ulusal.com.tr



