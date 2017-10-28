Türkücü İbrahim Tatlıses, "kendisine ait restorana haciz geldiği" şeklindeki iddiaya tepki gösterdi

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkında çıkan 'haciz' haberlerini yalanladı.



Ünlü türkücü, "Bunu herkes görsün lütfen. Bu tür ayıpları hep yapıyorsunuz artık yeter. Ben ticaret yapan bir insanım ayıp vallahi de billahi de ayıp" ifadelerini kullandı.



Tatlıses'in Instagram paylaşımı şöyle:



Biraz önce bir magazin programında şahsımın restoranına haciz geldiği iddia edildi. Benide, sevenlerimide hem yoruyor, hem üzüyorsunuz. Haciz şoku adı altında verdiğiniz haberde bahsettiğiniz mekan benim değil, oğlum Ahmed bey'in restoranı. Biliyorsunuz biz franchise bayilik veriyoruz, oğlum da aynı şekilde Tatlıses Kebap olarak bayimizdir. Bana gelen haciz yok. Oğlumun ticari hayatı kendini bağlar kendi ticari meselesini çözer. Lütfen araştırmadan haber yapıp benim ticari hayatımı zedelemeyin. Derhal bir düzetme yapın rica ediyorum yoksa hakkımı yasal yollarda arayacağım.