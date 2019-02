İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya devi Instagram'ın hikayeler kısmından "Oğlum benim evimizin en güzel köşesi senin burası da zaten hep evindi yine evindesin korkmana gerek yok sen yine hiç yalnız değilsin minik bebeğim sen gittin ama ben seni bırakmadım dibimden yine ayırmadım bak her zamanki gibi kuyruğumdan sana demiştim seni bırakmam diye şimdi bana tekrar koşacağın yüzümü öpüceğin göz yaşlarımı yalayacağın uyurken başımda bekleyeceğin ve ben nereye sen oraya olacağın günleri bekliyorum artık umudum bu.... seni bekliyorum tontişim benim..." ifadelerini kullandı

"Sen gitmeden tam 11 gün önce sadece 11 gün... sevgililer günü hediyesi sana aldığım top... nasıl canlı nasıl oyuncu herşey nasıl da iyi mutluluğumun eve dönüceğin gün için sabırsızlığımın tarifi yoktu bu anılarının gördükçe... sürekli ohhh be dedim oh be bugünleri de gördüm ya dedim heycanla eve ne zaman döneceğini bilmeden bun anlar sayesinde mutlu kalarak sabrettim



Arkadaşlarım canlarım arıyorsunuz soruyorsunuz sizlere dönemiyorum hak verin canım çok acıyor konuşmak çok iyi gelmiyor ama enerjinizin farkındayım yazdıklarınızı okuyorum çok sağolun lütfen sizlere dönemediğim için kusura bakmayın



tek isteğim sizlerden benim can oğlum için bu gece bir dua etmeniz ruhu orda huzura ermesi adına tek isteğin bu lütfen Marcusum için huzuru için dua edin enerjimizi ve onu yalnız bırakmadığımızı hissettirelim o çok savaştı halletti de büyük bölümünü ama sonunda Allah onu almak istedi şimdi bu dualar bana da ona da yeter



Canımı kaybettim... benim için kıymetini değerini bilemezsiniz yol arkadaşım hayatımın en can alıcı noktası çocuğum bazen abim hep benden olgun ama bensiz asla yapamazdı ben de onsuz... herşey süperdi iki ameliyat geçirdi fıstık gibiydi Perşembe günü alıcaktım evine gelicekti her gün evine getiricem hayaliyle bıraktım doktor abilerine onu! Sonra bi anda! Yaktın içimi sensiz ne evin anlamı ne hayatın anlamı yok! Senin gibi bir ruh senin gibi müthiş bir aşk yok! Benim herşeyimdin herşeyimi yoluna serdim hak ettin sen çok güzel evlattın sen çok uslu huzur dolu bir çocuktun! Annen seni çok sevdi biliyorum sen de beni çok sevdin! Şakadan da olsa gitsem hemen havlar bensiz hiç kalamazdın ya da kitlerdin kendini götürmelerine izin vermezdin. Her gün senle vedalaşırken nasılsa bi kaç haftaya gelicek üzülse de çok mutlu olucak derken nasıl beni bıraktın oğlum... sensiz ben napıcam ulan napıcam! Sensiz ben tek başıma kalamazdımki evimin prensi senin benim kollarıma benim de senin güzel suratına kokuna ihtiyacım var bitanecik yavrum beni sakın unutma annecim ben seni asla unutmam asla! Seni hiç terk etmedim iyileş diye kaldın doktor abilerinle bir an önce evine kavuş sağlıklı yaşa istedim seni asla terketmem bunu bil... seni çok seviyorum ananemizi bul o seni orda korur tamam mı...."