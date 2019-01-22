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İşte bugün 22 Ocak 2019 Salı Hadi 20.30 yarışması joker kodu ve ipucu sorusu

Canlı bilgi yarışması Hadi'nin 22 Ocak 2019 Salı gününe ait joker kodu ve ipucu sorusu belli oldu. Fizy tarafından Hadi 20.30 yarışmasının joker kodu paylaşıldı. Kod: WrT6YUOs İşte 22 Ocak 2019 Salı Hadi yarışması joker kodu ve ipucu sorusu

İşte bugün 22 Ocak 2019 Salı Hadi 20.30 yarışması joker kodu ve ipucu sorusu

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi'ye ait sosyal medya hesabından 22 Ocak 2019 Salı gününe ait ipucu sorusu paylaşıldı.

HADİ 20.30 YARIŞMASI JOKER KODU

Fizy tarafından Hadi 20.30 yarışmasının joker kodu paylaşıldı.

Kod: WrT6YUOs

22 OCAK 2019 SALI HADİ 20.30 YARIŞMASI İPUCU SORUSU

Fizy tarafından yapılan paylaşımda, ipucu sorusuna dair "Seni yarışmada bir soru öne taşıyacak ipucu sorusu geldi. Yarışmadan önce "En Yeniler (yerli)" listesindeki 5. şarkıyı dinlemeyi unutma." denildi.

Ortalama 300 bin kişinin aynı anda oynadığı yarışmada para ödülü de dağıtılıyor. Yarışmanın ödülü, tüm soruları bilen yarışmacılar arasında eşit payla dağıtılıyor.

Canlı bilgi yarışmasını, ünlü isimlerden Müge Boz ile Merve Toy sunuyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #müge boz #merve toy #hadi
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