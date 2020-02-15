Ivana Sert 'fake' hesabına geçmeyi unutunca alay konusu oldu

İş insanı Yurdal Sert ile evlenip Türkiye'ye yerleşen Ivana Sert 2013 yılında eşinden boşanmış fakat Türkiye'de yaşamaya devam etmişti. Moda dünyasında yer alan Sert, moda programında sunuculuk yaparak tanınırlığını arttırmış daha sonra ise müzik piyasasına geçiş yaptı.

Son olarak 'Rap müzik balondur' diyerek polemik yaratan ünlü modacı, şimdi ise yaptığı küçük bir hatayla gündem konusu oldu.

Instagram'da sahte hesabından paylaşacağı gönderiyi kendi hesabından paylaşınca takipçileri bu durumu görmezden gelmedi.

Ivana, yayından kendisinin bir fotoğrafını paylaşıp üstüne "canım dostum @ivanasert, kalbi güzel kendi güzel" notunu düştü.

Bunu gören takipçileri, Ivana'nın yaptığı hatayı hemen fark etti.

ulusal.com.tr