İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Goy Goy isimli bara önceki gece silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, olay sırasında barda bulunan Oral Özer isimli sinema ve dizi oyuncusunun da çıkan tartışmada hastanelik oluncaya kadar dövüldüğü iddia edildi

Özer, Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Dün gece müşterisi olduğum mekan kurşunlandı ve ben üzerinden bir dakika geçmeden ölesiye darp edildim. Suçsuz, sebepsiz..." ifadelerini kullandı. Olaydan sonra yakalanan 3 saldırgan, verdikleri ilk ifadede saldırıyı bar işletmecisi ve çalışanlarıyla daha önceden yaşadıkları bir trafik kavgası husumeti nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledi.



Twitter'dan paylaşım yapan Özel şunları şöyledi;

Dün Kadıköy'de, goy goy isimli mekana yapılan silahlı saldırıyı duymuşsunuzdur. ben de oradaydım. gece saat üçten itibaren yaşadıklarımı paylaşmak istiyorum.

sıkıntı olaydan bir saat kadar önce başladı. biz kız arkadaşımla mekanın içindeydik ve bir arabadan atılan bardak sesini duyduk. çalışanlar barın arkasından beyzbol sopalarını alıp arabanın peşinden gittiler. sonrasında birinin dediğine göre arabadan silah göstermişler.

ve çalışanlar peşlerini bırakmış. üç sularında kelimenin tam anlamıyla bar tarandı. minimum on beş el ateş edildi. biz doğal olarak masaların altına saklandık. ses kesilip, şoku atlatınca barın önünde birinin yaralı yattığını gördük.

sonrasında arka masamızdan bir çocuk video çekmeye başladı. yaralının yakını ve tahminimizce mekanla doğrudan bağlantılı olan baş saldırganım, bu çocuğun üzerine yürüyüp bağırmaya başladı. ben de olayı sakinleştirmek adına "yanlış kişiye bağırıyorsunuz" dedim. bu kadar.

"yanlış kişiye bağırıyorsunuz"bunun üzerine o ruh hastası hiçbir neden yokken ve hali hazırda barda maksimum bir dakika önce ateşli silahla yaralanmış iki insan varken, bana öldüresiye saldırdı. yetmedi, iki kişi daha katıldı ona. o da yetmedi ellerine bira bardaklarını aldılar.

kafama o bardaklarla belki yirmi darbe aldım. kız arkadaşıma da o bardaklarla vurdular (kolu alçıda). sonrasında, ben artık yere yığılınca bıraktılar. ambulans bekledik bir süre, polisler geldi. bizi dışarı çıkardıklarında adamlar yok olmuştu.

bar çalışanlarınla defalarca onların kim olduğunu sorduk. yanıt alamadık. hastaneye bizimle gelmelerini söyledik, geçiştirdiler. açıkça adamları koruyup, kendilerini olaydan sıyırmaya çalıştılar.

bugün öğlen on ikiye kadar hastanedeydim. kafamda iki derin yarık, gözümün altında altı dikiş ve çenemde ameliyatlık bir kırık var. "yanlış kişiye bağırıyorsunuz" dedim diye. ve ben oyuncuyum.

acilde ifadelerimizi verdik, şikayetçi olduk. süreci takip edeceğiz ve saldırganların da işletmenin de gerekli cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız fakat öyle şeyler oldu ki gece boyunca beni bunu yazmaya itti.

birincisi çalışanların verdiği ifade: dediklerine göre ben o hengamede düşüp kafamı bira fıçısına çarpmışım. ikincisi: mekanda kamera yok diyorlar. üçüncüsü: memurlardan birinin bize saldırganları bulmalarının çok zor olduğunu ve bizim o mekana tekrar gidip kişiyi görürsek ihbar edebileceğimizi söylemesi.

bizi iyilik de sevgi de kurtarmayacak arkadaşlar. bizi mücadele kurtaracak. bu goy goy isimli mekan filin alt mekanı. sizi dayanışmaya ve boykota davet ediyorum. geceye dair elinde görüntü olanlar ya da orada olup şahitlik vermek isteyenler bana ulaşırsa çok sevinirim.

dün gece müşterisi olduğum mekan kurşunlandı ve ben üzerinden bir dakika geçmeden ölesiye darp edildim. suçsuz, sebepsiz, yalnızca iyi niyetli davrandığım için.





3 kişi gözaltına alındı

AA'nın haberine göre Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, barın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Saldırıya karışanların B.U., R.Ö. ile A.E.B. olduğunu tespit eden ekipler, saldırganların bulundukları adreslere operasyon düzenleyerek 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Araç sürtüşmesi iddiası

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan 2 saldırganın bar işletmecisi ve çalışanlarıyla husumetli olup, olayı bu nedenle gerçekleştirdikleri öğrenilirken, husumetin kaynağının ise bir süre önce trafikte yaşanan bir araç sürtüşmesi olayı sonrasında saldırganlardan birisinin bar çalışanları tarafından dövülerek darp edilmesi olduğu ileri sürüldü. Polisin hem silahlı saldırı hem de darp olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.





Oral Özer kimdir?

1 Ocak 1983 yılında İskenderun'da dünyaya gelen Oral Özer, tiyatro eğitimine Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro bölümünde bir yıl okuduktan sonra Haldun Dormen'in birçok müzikal projesinde asistanlık yaptı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde burslu olarak okuyan 35 yaşındaki oyuncu Tiyatro Kedi'deki projelerde de yer aldı.



Oral Özer'in oynadığı diziler

Bir Mucize Olsun - 2018

Sevda Kuşun Kanadında - 2016

Kara Sevda - 2016

Gamsız Hayat - 2015

Kurt Seyit ve Şura - 2014

Darbe - 2014

Aşk Emek İster - 2013

Evdeki Yabancılar - 2012

Kanıt - 2010

Uygun Adım Aşk - 2009

Emret Komutanım - 2008

Derman - 2008

Ateşle Barut - 2008

Leylan - 2007

Duvar - 2007

Arka Sıradakiler - 2009 - 2011

Doktorlar - 2007

Beşinci Boyut - 2005



