Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın tedavisi devam ediyor. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Yeğen İnanır, oyuncunun sağlığının iyi olduğunu, uyandıktan sonra Afrin’deki askerlerimizi sorduğunu aktardı

Anjiyo ile tıkalı damarı açılan İnanır, ardından yoğun bakıma alındı. Haberi duyar duymaz, Karadenizli hemşehrileri, yeğeni Levent İnanır, Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, işadamı Yılmaz Ulusoy ve Mehmet Ali Erbil hastaneye koştu.Jülide Kural “Konuşuyor, sohbet ediyoruz. Umarım en kısa zamanda karşınıza çıkar ve sağlığı hakkında kendisi bilgi verir” dedi.Yeğeni Levent İnanır da Kadir İnanır’ın tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu söyledi ve ekledi: “Kolestrole bağlı bir pıhtının beyin damarlarından birini tıkaması nedeniyle rahatsızlanmış. Şu an eskisinden iyi diyebilirim. Yanına girdim, konuştuk. Bana uyanır uyanmaz ‘Bugün Afrin’de şehit var mı?’ diye sordu. Allah onu sevenlerine bağışladı. Bir saat daha geç kalsa Deniz Baykal gibi olabilirmiş.”Kadir İnanır’a müdahale eden ekipten Prof. Dr. Yunus Aydın “Anjiyo öncesinde yüzünde bir miktar kayıp vardı, sonrasında kayboldu” diye konuştu. Cerrahi müdaheyi yapan nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Koçer ise şunları söyledi: “Durumu iyi. Beyin damarına giden pıhtı çıkartıldı. Tekrar pıhtı atmaması için yoğun bakımda tutuyoruz.”