Kenan Doğulu'dan 'ayrılık' iddialarına yanıt: 50 bin kere söyledim

Kenan Doğulu ile Beren Saat çifti, mutlu bir birliktelikten sonra 2014 yılında hayatlarını birleştirmişti. Geçtiğimiz seneye kadar örnek çift kabul edilen çiftin evliliğinde kriz çıktı.

8 ay kadar uzun bir süre boşanacakları konuşan çift, hiç birlikte görüntü vermemiş, Beren Saat ise sosyal medya hesabından sürekli eşine göndermeli paylaşımlar yapmıştı. Bir süre sonra Doğulu'nun, Saat'i aldattığı iddiaları gündeme gelmişti.

Aşklarına bir şans verip Kasım ayında tekrar birleşen ikili, evliliklerine ikinci şans vermiş ve barışma tatiline bile çıkmıştı.

Ancak Beren Saat, Kenan Doğulu'nun ağabeyi Ozan Doğulu'nun doğum günü partisine katılmayınca tekrar ayrılık iddiaları konuşulmaya başlandı.

Uçankuş'un haberine göre, Etiler'de bir restaurant çıkışında görüntülenen Kenan Doğulu, iddialara "Yok öyle bir şey arkadaşlar. 50 bin kere söyledim. İnsanlar da üzülüyorlar böyle şeyleri duyunca. Biz bu haberleri gülerek takip ediyoruz. Artık yakınlarımız arayıp sormuyor, geçti o işler. Evlendiğimiz ilk günden beri sürekli... Plan yaptık, Sevgililer Günü'nde Beren ile beraberiz" diyerek cevap verdi.

ulusal.com.tr