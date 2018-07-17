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Kerimcan Durmaz'ın adı mafya soruşturmasına karıştı

Sarallar Grubuna yönelik operasyonda, ünlü DJ Kerimcan Durmaz da ifade verdi.

Kerimcan Durmaz'ın adı mafya soruşturmasına karıştı

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Kerimcan Durmaz, sosyal medyada kendisine hakaret eden bir kişiyi Sarallar grubunun bir üyesine şikayet ederek 'Kulağını çeker misiniz' dedi.

Ancak bu kişi, isteğini yerine getirmedi.

Polis, bu detayı sorunca Durmaz Saral üyesinin dediğini yapmadığına yönelik ifade verdi.


Kerimcan Durmaz kimdir?
Sosyal medya her geçen gün yeni bir fenomen çıkarırken bunlardan biri de hayatımıza hızla giren Kerimcan Durmaz oldu. Kerimcan Durmaz sosyal medyayı çok aktif kullanıyor ve özellikle çektiği Snap ve Persicope yayınlarıyla tanınıyor...



 

Etiketler; #Kerimcan Durmaz
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