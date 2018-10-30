Miray Daner ve sevgilisi oyuncu Kubilay Aka, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Çukur'un dizisinin Celasun'u Kubilay Aka'nın 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü

Vatanım Sensin dizisi birlikte rol alan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldı.



Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyüşe katılan ünlü çift bu anlarını 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa!' notuyla sosyal medyadan paylaştı.



Kubilay Aka'nın Cumhuriyet Bayramı paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.





Vatanım Sensin'de üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolleri gereği yapımcıyla yaptıkları anlaşmadan dolayı aşklarını saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, dizi bittikten sonra ise aşklarını doyasıya yaşamaya başlamıştı.