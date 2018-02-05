2017 yılının ortalarında rapçi sevgilisi Travis Scott ile birlikte olan Kardashian-Jenner Ailesi'nin en genç üyesi Kylie Jenner, sevgilisinden hamile kaldı. 2 Şubat 2018 tarihinde doğum yapan anne Kylie Jenner'in ablası Khloe bir paylaşım yaptı ve "Küçük anneye sevgilerle" diye yazdı

Kameralardan uzak durduğu için hamileliği tartışma konusu olan hatta kısa süre önce dünyaya gelen Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin bebeklerinin taşıyıcı annesi olduğu iddia edilen Jenner'in doğum haberi Travis Scott’ın tweet'i ile ortaya çıktı.



Amerikalı rapçi ve prodüktörün bebeklerinin 2 Şubat 2018 tarihinde dünyaya geldiğini duyurdu.







Bu paylaşımın hemen ardırdan Kylie’nin anneliğini ablası Khloe de yaptığı bir paylaşımla kutladı.



"KÜÇÜK ANNEYE SEVGİLERLE"



İkisinin hamile olduğu bir dönemde çekilmiş fotoğraflardan birini paylaşan Khloe Kardashian şunları yazdı:



"Tebrikler tatlı Kylie!. Ne büyüleyici bir yolculuk oldu. Milyonlarca yıl geçse de bu özel deneyimi birlikte yaşayacağımızı düşünemezdim. Bu benim için çok özel bir deneyim oldu. Büyük anneden küçük anneye sevgilerle...”



ulusal.com.tr