Linet, Kim Kardashian oldu!

Ünlü şarkıcı Linet son olarak sahnede giydiği kıyafeti ile estetik iddialarını doğrulamış oldu.

Sanat camiasında şu sıralar popüler olan 'Kim Kardashian hatlarına sahip olma' tutkusuna Linet'te katıldı.

Kalçalarına dolgu enjekte ettirerek olduğundan daha büyük ve yuvarlak göstermek için yaptırılan Kalça Dolgusu Ameliyatı için bıçak altına yattı. Bahsedilen ameliyatın ücretinin ortalama 30 bin lira olduğu biliniyor.

Sahne aldığı mekanda giydiği ışıltılı tulumu ile yeni hatlarıyla gösterisini devam ettirdi.

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