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Manolya Onur hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleştiği duyurulan Manolya Onur'dan acı haber geldi. Eski Türkiye güzeli hayatını kaybetti. Bir zamanların ünlü modeli ve eski Türkiye güzeli Manolya Onur'un dün beyin ölümü gerçekleşmişti

Manolya Onur hayatını kaybetti

Manolya Onur'dan acı haber geldi. Eski Türkiye güzeli hayatını kaybetti. Bir zamanların ünlü modeli ve eski Türkiye güzeli Manolya Onur'un dün beyin ölümü gerçekleşmişti

Ölüm haberini Manolya Onur’un kızı Prenses Nülifer Elif Jah duyurdu.

Prenses Nülifer Elif Jah, İnstagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Canım Annemi bugün itibariyle kaybetmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar hastaneye gelen, arayan soran herkese teşekkür ederim. Cenazesi 27.10.2017 tarhinde evi gördüğü mahallesi Bebek Cami’nden öğle namazında kaldırılacaktır. zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Aynı akşam 19:00’da Etiler Le Meridien otelde duası yapılacaktır. Allah anneme gani gani rahmet dilerim.
Prenses Nilüfer Elif Jah”


Etiketler; #Manolya Onur
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