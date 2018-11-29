Martaş Group'un sahibi olan Okan Kurt Mersin 1. Asliye Ticaret Mehkemesi'ne başvurarak konkordato ilan etti.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin özel haberin göre şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ve ailesine haciz gelmişti. Kurt Ailesi'nin sahip olduğu Martaş Lojistik'e bağlı TIR'lara haciz konulmuştu. Bugün ise Mersin 1. Asliye Ticaret Mehkemesi’nin 2018/738 kararına göre Okan Kurt ve şirketi konkordato ilan etti.



3 komiser atandı



Okan Kurt’a mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Buna göre Şirkete Abdurrahman Karakaş, Ali Dursun Koç, Hukukçu Av. Gürkan Ahmet Gençkaya konkordato komiseri olarak atandı. Verilen karara göre şirkete yönelik haciz işlemi yapılamayacak.



Araçlara haciz gelmişti



Geçtiğimiz aylarda Martaş'a kayıtlı çok sayıda araca haciz konulmuştu. Alacaklı konumda olan akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri 5.5 milyon liralık alacağı için, Martaş Nakliyat Turizm İnşaat, Martaş Uluslararası Taşımacılık şirketi ve Ozan Kurt'a ait Ekopet Taşımacılık şirketine yönelik haciz kararı aldırmıştı.



Konkordato ilan eden firmalar ve kişiler:



ENS İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

MAR DIŞ TİC VE LOJİSTİK LİLİTED ŞİRKETİ,

MARKON LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ,

MARMER PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV NAKLİYE İNŞAAT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

MARMER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ,

MARTAŞ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

MARTAŞ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ABDİ KURT

EYÜP OKAN KURT