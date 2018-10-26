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Mehmet Ali Erbil'den iyi haber

Evindeki banyoda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil’in durumu iyiye gidiyor. Yoğun bakım ünitesinde olan 61 yaşındaki şovmenin tedaviye cevap verdiği ve doktorların Mehmet Ali Erbil’i bugün uyandırma kararı aldığı öğrenildi

Mehmet Ali Erbil'den iyi haber

Doktorlar, Mehmet Ali Erbil'i uyandırarak genel durumunu gözleyecek. Ancak usta sanatçının bir süre daha yoğun bakımda kalacağı belirtildi.

KIZINA TEPKİ VERİYOR

Öte yandan Mehmet Ali Erbil’i yoğun bakım ünitesinde bir tek kızı Sezin Erbil’in ziyaret edebildiği ve şovmenin kızına tepki verebildiği de iddia edildi.

Geçen hafta evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda tedavi görürken 'kaçış sendromu' nüksetmişti. Peki Kaçış Sendromu nedir?

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?
Damar dışına sıvı kaçması ile oluşan bu sendrom, tansiyon düşmesine ve kan basıncının azalmasına ve sonuç olarak hastanın şoka girmesine sebep olmaktadır. Günlük hayatı olumsuz hale getiren hastalık, daha ağır hale geldiğinde diğer organları da olumsuz etkiliyor ve ani gelen krizler ölüm ile sonuçlanabiliyor. Psikolojik açıdan da kişiyi buhrana sokan sendromun yol açtığı septik şok reaksiyonun, ne zaman geleceği belli değildir.
Bugün hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'i, sanatçılar Sinan Özen, Funda Arar, Demet Akalın, Seda Sayan ve Nilgün Belgün ziyaret etti. Posta

Etiketler; #mehmet ali erbil
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