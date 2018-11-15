Evinin banyosunda düşen ve yaklaşık 1 aydır hastanede olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında bir paylaşım yaptı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil, "Can sıkıcı bir haber veriyorum" sözleriyle başladığı paylaşımda Mehmet Ali Erbil'in solunumunun bozulduğu ve tekrar cihaza bağlandığını duyurdu.



Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında bilgi veren Yeşim Erbil, şu ifadeleri kullandı:



“Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere çünkü yoğun bakımda sürpriz gelişmeler olabilir diye. 4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti sizleri de tabi. Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir.”





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