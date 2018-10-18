Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, İstanbul Maslak'taki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Erbil'in evde düştüğü ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi

Mehmet Ali Erbil İstanbul Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alındı.



Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, ünlü sunucunun evde düştüğünü ve özel bir hastanede tedavi altına alındığını söyledi.



Kızı Sezin Erbil, "Babam evdeyken düşmüş. Durumu kritik değil ama vücudunda kırıklar var." açıklamasında bulundu.



Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

18 Ekim 2018, Perşembe günü akşam saatlerinde, düşme nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Mehmet Ali Erbil ameliyat edildi.



Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, ünlü sunucunun durumu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Hastamız Mehmet Ali Erbil evinde düşme sonrası Acıbadem Maslak Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Yapılan tetkiklerde kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi tanıları ile acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir.”

