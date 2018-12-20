Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, kardeşinin sağlık durumu hakkında yeni bilgiler verdi. Solunum cihazından ayrıldığı ve küçük lokmalarla yemek yediğini ifade eden Yeşim Erbil, Mehme Ali Erbil'in hala yoğun bakımda tutulduğunu da belirtti.

Sözcü gazetesinden Nazlı Doğaner Halıcı'nın haberine göre, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından sık sık detaylı bilgiler veren kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin son durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı…Abisinin yavaş yavaş iyileşmeye başladığını belirten Erbil: “Anlık olumlu ve olumsuz gelişmelerde özellikle bekleyip haber veriyordum sizlere. Abim yoğun bakımda hala ancak solunum cihazından ayrıldı. Boğazındaki aparat kapalı tutuluyor ve o güzel sesini duyuyoruz, bizimle çok net konuşuyor. Minik lokmalarla sevdiği şeyleri yiyor. Yaşama tutundu artık.



"Normal odaya çıkabilir"



Daha önce hayati tehlikesi vardı ancak artık yok diyebilirim. İki aylık bu çok zorlu süreçte neler olduğunu tam olarak hatırlamıyor doğal olarak. Bu bence iyi bir şey. Başımıza bu tarz şeyler geldiğinde refleks olarak hayatta kalma içgüdüsü ile hareket ederiz, daha sonra olanları sorgularız. Uzun süre yatmaya bağlı gelişen kas güçsüzlüğü için de zamana ihtiyacı var. Bugünlere geldik bence hepsi hallolacak inşallah. Yakında normal odaya çıkabilir.



"Dualarınız abimi yaşama döndürdü"



Biz çok büyük badirelerden geçtiğimiz için bu gelişmeler karşısında çok mutluyuz ama daha iyileşme için zamana ihtiyaç var. Yani hemen ayağa kalktı eve taburcu oldu gibi bir durum söz konusu değil. Normal odaya çıkışı yakın zamanda olabilir. Bu ilerlemeleri yaşarken olumsuz bir olay yaşamamak için enfeksiyondan korumak gerekiyor. Yani ameliyat olan bir hastanın ziyarete gelinmesi gibi bir duruma doktorları müsaade etmeyecektir. Tüm doktorlarına, hemşire ve yoğun bakım ekibine teşekkür ederiz. Dualarınız abimi yaşama döndürdü, hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.