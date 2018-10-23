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Ağabeyi açıkladı: Mehmet Ali Erbil’in durumu...
Ağabeyi açıkladı: Mehmet Ali Erbil’in durumu...

Mehmet Ali Erbil’in son durumu hakkında açıklama geldi

Mehmet Ali Erbil'in ağabeyi, Mustafa Erbil, ünlü şovmenin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Mehmet Ali Erbil’in son durumu hakkında açıklama geldi

Bundan 5 gün önce evinde düşerek talihsiz bir kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Erbil’in ağabeyi Mustafa Erbil, ünlü şovmenin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Sözcü gazetesinden Sertaç Kızıl'ın haberine göre, hastanede kardeşinin yanından ayrılmayan Mustafa Erbil’in oldukça üzgün olduğu dikkat çekti. Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası için dua istemişti.

Doktorundan açıklama:
Mehmet Ali Erbil'in 16 yıl önce ortaya çıkan 'kaçış sendromu' hastalığının tedavisini yürüten doktoru Jan Klod Kayuka, "Şu an için bir şey söyleyemiyoruz ,beklemedeyiz. Bunun kaburga kırıklarıyla alakası yok. 16 yıllık hastalığını tetikledi. Bu kez diğer dönemlerden daha ağır. Şimdilik bunları söyleyebilirim." dedi.

Etiketler; #mustafa erbil #mehmet ali erbil
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