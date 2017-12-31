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Mehmet Günsür: Ölme ihtimalim gün geçtikçe artıyor

Yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür, 'Uçak kazasında ölme ihtimalim gün geçtikçe artıyor' dedi.

Mehmet Günsür: Ölme ihtimalim gün geçtikçe artıyor

'Martıların Efendisi' filmi ve 'Çi' dizisinde oynayan Mehmet Günsür 2006'da evlendiği yönetmen Katerina Mongio ve 3 çocuğu ile İtalya'nın başkenti Roma'da yaşıyor.

Mesleği gereği zamanının büyük bölümünü de İstanbul'daki evlerinde geçiriyor. Mehmet Günsür, Roma-İstanbul arasındaki hayatını şöyle özetledi:

''Geçenlerde hesapladım, Şubat 2017'den bu yana Roma-İstanbul arası 120 kez yolculuk etmişim. Katerina da bu süre içinde 20 kez uçmuş.

Uçak kazasında ölme ihtimalim gün geçtikçe artıyor. Bazen uçuş sırasında 'Ne tarafa gidiyordum?' diye kafam karışıyor. Hafta içi İstanbul, hafta sonları ise mutlaka Roma'dayım.'/Vatan

Etiketler; #Mehmet Günsür #uçak kazası #Martıların Efendisi #Katerina Mongio
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