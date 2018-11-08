Oyuncu Mehmet Günsür'un kuantum fizikçisi olan babası Teoman Günsür vefat etti. İtalya'da yaşayan Mehmet Günsür babasının vefat haberini alır almaz ilk seferle İstanbul'a geldi.
Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan Teoman Günsür bir süredir tedavi görüyordu.
Mehmet Günsür kimdir?
8 Mayıs 1975'te İstanbul'da doğan Günsür küçük yaşlarda kameraların karşısına geçer. İtalyan Lisesinden sonra eğitimine Marmara Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nde devam eder.
2006 yılında yönetmen Katerina Mongio ile evlenen Günsür’ün Ali Günsür, Cloe Günsür ve Maya Gülsür olmak üzere üç çocuğu vardır.
Rol Aldığı Dizi ve Filmler
1989 - Cahide
1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları
1997 - Hamam
1999 - Hayal Kurma Oyunları
1999 - Sır odası
2001 - Don Matteo
2001 - Guida
2001 - Tommaso
2002 - İtalyan
2003 - II Papa Buono
2003 - O Şimdi Asker
2003 - Pilli Bebek
2003 - Stregeria
2004 - Kasırga İnsanları
2005 - 2006 Beyaz Gelincik
2005 - Anlat İstanbul
2007 - 2008 Bıçak Sırtı
2010 - Ses
2011 - Aşk Tesadüfleri Sever
2014 - Muhteşem Yüzyıl
2014 - Unutursam Fısılda
2017 - İstanbul Kırmızısı
2017 - Fi
Oyuncu Mehmet Günsür'ün kuantum fizikçisi olan babası Teoman Günsür bir süredir tedavi görmesine rağmen 80 yaşında vefat etti.
Oyuncu Mehmet Günsür'un kuantum fizikçisi olan babası Teoman Günsür vefat etti. İtalya'da yaşayan Mehmet Günsür babasının vefat haberini alır almaz ilk seferle İstanbul'a geldi.