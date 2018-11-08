Oyuncu Mehmet Günsür'ün kuantum fizikçisi olan babası Teoman Günsür bir süredir tedavi görmesine rağmen 80 yaşında vefat etti.

Oyuncu Mehmet Günsür'un kuantum fizikçisi olan babası Teoman Günsür vefat etti. İtalya'da yaşayan Mehmet Günsür babasının vefat haberini alır almaz ilk seferle İstanbul'a geldi.



Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan Teoman Günsür bir süredir tedavi görüyordu.



Mehmet Günsür kimdir?



8 Mayıs 1975'te İstanbul'da doğan Günsür küçük yaşlarda kameraların karşısına geçer. İtalyan Lisesinden sonra eğitimine Marmara Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nde devam eder.



2006 yılında yönetmen Katerina Mongio ile evlenen Günsür’ün Ali Günsür, Cloe Günsür ve Maya Gülsür olmak üzere üç çocuğu vardır.



Rol Aldığı Dizi ve Filmler



1989 - Cahide

1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları

1997 - Hamam

1999 - Hayal Kurma Oyunları

1999 - Sır odası

2001 - Don Matteo

2001 - Guida

2001 - Tommaso

2002 - İtalyan

2003 - II Papa Buono

2003 - O Şimdi Asker

2003 - Pilli Bebek

2003 - Stregeria

2004 - Kasırga İnsanları

2005 - 2006 Beyaz Gelincik

2005 - Anlat İstanbul

2007 - 2008 Bıçak Sırtı

2010 - Ses

2011 - Aşk Tesadüfleri Sever

2014 - Muhteşem Yüzyıl

2014 - Unutursam Fısılda

2017 - İstanbul Kırmızısı

2017 - Fi