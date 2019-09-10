Mekanın Sahibi şarkısıyla ünlenen Norm Ender kaza haberlerini yalanladı! "Cem Yılmaz'a gelince uçak aldı bize gelince..."
Mekanın Sahibi şarkısıyla ünlenen rap sanatçısı Norm Ender, trafik kazası geçirdiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ender, menajerinin 6 gün önce kaza geçirdiğini belirterek "Cem Yılmaz'a gelince uçak aldı, bize gelince kaza yaptı :) İyiyim dostlar, merak etmeyin, kaza falan yok" ifadelerini kullandı
MAGAZIN 10.09.2019, 13:02 10.09.2019, 13:05
Rap sanatçısı Norm Ender, trafik kazası geçirdiğine yönelik haberleri yalanlandı.
Instagram hesabından bir açıklama yapan Norm Ender, şunları belirtti:
"Arkadaşlar, menajerim Derya kaza geçirmişti 6 gün önce ben değil.
Ayıp size yalan haberimiz bile bahtsız çıkıyor.
Cem Yılmaz'a gelince uçak aldı, bize gelince kaza yaptı :)
İyiyim dostlar, merak etmeyin, kaza falan yok!
Maşallah haberciliğin geldiği nokta takdire şayan!"
ulusal.com.tr
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