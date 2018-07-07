Ufak tefek cinayetler dizisinin başrol oyuncu Mert Fırat ve ünlü oyuncu İdil Fırat yaklaşık 3 aylık birlikteliklerinin ardından nişanlandı. Ağustos ayında dünya evine girmeyi düşünen çift nişanlandıktan sonra ilk kez kameralara yakalandı. Birlikte görüntü vermek istemeyen çift, farklı yerlere ilerleyip daha sonra tekrar buluştu.

Ufak tefek cinayetler dizisinin başrol oyuncu Mert Fırat ve ünlü oyuncu İdil Fırat yaklaşık 3 aylık birlikteliklerinin ardından nişanlandı. Ağustos ayında dünya evine girmeyi düşünen çift nişanlandıktan sonra ilk kez kameralara yakalandı. Birlikte görüntü vermek istemeyen çift, farklı yerlere ilerleyip daha sonra tekrar buluştu.



Mert Fırat Kimdir?



Mert Fırat, 10 Ocak 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Baba tarafı Antakya, Anne tarafı Kayserili olan Mert Fırat, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Üniversite hayat boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne aldı. 2000 yapımı Bizim Evin Halleri'ndeki Bora karakteri ile kendisini gösteren Mert Fırat, en büyük çıkışını Yersiz Yurtsuz dizisindeki Hüseyin karakteriyle yaptı.

Başka Dilde Aşk filmiyle 15. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde, 21. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ve 4. Yeşilçam Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu”; Berdiansk Film Festivali’nde “Genç Yetenek”; Kıbrıs Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Senaryo” ödüllerini aldı. 47. Altın Portakal Uluslararası Film Festivali’de Atlıkarınca filmiyle “En İyi Senaryo Ödülü” aldı.



Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Kelebeğin Rüyası' adlı sinema filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Mert Fırat, 22 yaşında veremden hayatını kaybeden Türk şair Rüştü Onur’u canlandırdı ve performansı uzun süre konuşuldu.

2013 yılında açılan Moda Sahnesi’nin kurucularından biri olan Mert Fırat, Bütün Çılgınlar Sever Beni (2013), Parkta Güzel Bir Gün (2014), En Kısa Gecenin Rüyası (2015) oyunlarında oynadı.



İdil Fırat Kimdir?



1972 Doğumlu yine usta oyunculuğuyla tanıdığımız diğer İdil Fırat ile karıştırılmamalıdır, sadece isim benzerliği vardır, herhangi bir akrabalık bağları yoktur. 1988 yılında dünyaya gelen İdil Fırat Fenerbahçe'nin asbaşkanı Önder Fırat'ın kızıdır. Genç ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan İdil Fırat magazin dünyasında İdil Fırat ismini daha çok duyuracağa benziyor.



Fenerbahçe spor kulübünün asbaşkanlarından Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat, 1988 yılında dünyaya geldi. 4 yıl Amerika'da George Washington DC Üniversitesi'nde uluslararası politika bölümü okuduktan sonra London School Of Economics Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisansını yaptı. 2015 yılından bu güne dek özel bir firmanın kurucu ortaklarından birisi olan genç güzel İdil Fırat, 2010 yılında yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ i, 2015'de ise Engin Öztürk ile aşk yaşamıştı. Annesini ve kardeşi Can Fırat'la tanıştırdığı Engin Öztürk ile dünya evine girmesi muhtemel görünen İdil Fırat, beklentileri boşa çıkararak sürpriz bir şekilde bu ilişkiyi noktaladı.



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