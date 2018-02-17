24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlenen ve 11 Eylül 2017 tarihinde boşanan Merve Boluğur ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Boluğur'un iş adamı Emir Aydemir ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Boluğur'un arkadaşrına konuyla ilgili "Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Bu yüzden gizli tutmaya çalışıyoruz" dediği belirtildi

16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da doğan Türk model, sinema ve dizi oyuncusu Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlendi. Çift 11 Eylül 2017 tarihinde boşandı.



Yaklaşık 4 aydır yalnız olan Boluğur'un iş adamı Emir Aydemir aşk yaşadığı öne sürüldü.



İddialara göre, güzel oyuncunun geçenlerde İstanbul İstinye'deki evinde yakın dostlarına verdiği yemekte Emir Aydemir'in de olduğu öğrenildi.



Merve Boluğur, arkadaşlarına yeni ilişkisi hakkında, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Bu yüzden gizli tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.



ulusal.com.tr