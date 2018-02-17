Almanya'dan Türkiye-ABD yorumu
Almanya'dan Türkiye-ABD yorumu
CHP'li vekilden Bakan Elvan'a teşekkür
CHP'li vekilden Bakan Elvan'a teşekkür
NATO'dan flaş nükleer silah mesajı
NATO'dan flaş nükleer silah mesajı
Erdoğan'dan son dakika açıklamaları
Erdoğan'dan son dakika açıklamaları

Merve Boluğur'un iş adamı Emir Aydemir ile aşk mı yaşıyor

24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlenen ve 11 Eylül 2017 tarihinde boşanan Merve Boluğur ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Boluğur'un  iş adamı Emir Aydemir ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Boluğur'un arkadaşrına konuyla ilgili "Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Bu yüzden gizli tutmaya çalışıyoruz" dediği belirtildi

Merve Boluğur'un iş adamı Emir Aydemir ile aşk mı yaşıyor

16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da doğan Türk model, sinema ve dizi oyuncusu Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlendi. Çift 11 Eylül 2017 tarihinde boşandı.

Yaklaşık 4 aydır yalnız olan Boluğur'un iş adamı Emir Aydemir aşk yaşadığı öne sürüldü.

İddialara göre, güzel oyuncunun geçenlerde İstanbul İstinye'deki evinde yakın dostlarına verdiği yemekte Emir Aydemir'in de olduğu öğrenildi.

Merve Boluğur, arkadaşlarına yeni ilişkisi hakkında, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Bu yüzden gizli tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Merve Boluğur #emir aydemir #murat dalkılıç #hande erçel #istanbul #istinye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.