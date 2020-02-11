Merve Özbey'in düğününe Gökçen Paprika damga vurdu

Fenerbahçeli eski yönetici Murat Aşık ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Gökçen Paprika, son dönemde işletmecilik de yapan Paprika, cesur kıyafeti ile ilgi odağındaydı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Paprika ayakkabı tasarımcısı ve bodrumda bir mekanın işletmeciliğini yapıyor.

40 yaşında olan Paprika, aslen Abhazyalı ve birçok spor dalına ilgi duyuyor. Ve sanat camiasında oldukça tanınıyor.

İşte geceye damga vuran elbise;

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